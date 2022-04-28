Лейпциг, Германия, 28 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. «Ред Булл Лейпциг» в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с шотландским клубом «Рейнджерс» из Глазго. Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный арбитр — Вилли Делажо.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Марсел Хальстенберг, Йошко Гвардиол, Бенджамин Хенрихс, Анхелиньо, Тайлер Адамс, Лукас Клостерманн, Конрад Лаймер, Доминик Шобослаи, Кристофер Нкунку, Дани Ольмо.

«Глазго»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Калвин Басси, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Джон Лундстрам, Райан Джек, Джо Арибо, Глен Камара, Скотт Райт.