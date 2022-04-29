Белград, , 00:37 — REGNUM Сербия готова к продлению полномасштабного сотрудничества с Евросоюзом, со всеми его институтами и государствами-членами. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 28 апреля во время встречи с главой делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре.

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Дачич отметил, что Сербия готова к ускорению переговоров о присоединении к ЕС, так как вступление в эту организацию является внешнеполитическим приоритетом и стратегическим курсом его страны.

Жофре со своей стороны подчеркнул, что «в свете российской агрессии на Украине важно, чтобы Сербия и впредь согласовывала свою политику с ЕС, включая общую внешнюю политику и политику безопасности», передает агентство «Танюг».

Напомним, что Сербия не присоединилась к санкциям, которые против России ввели остальные страны Европы из-за специальной операции на Украине, но проголосовала в Генеральной ассамблее ООН за исключение России из Комитета по правам человека.