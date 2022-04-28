Штат Оклахома, США, , 22:43 — REGNUM Законодатели американского штата Оклахома проголосовали за законопроект, запрещающий аборты после шести недель беременности, сообщает 28 апреля Reuters.

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Данный законопроект был составлен по образцу техасского закона, который также запрещает аборты после шести недель. Запрет подвергся критике со стороны некоторых борцов за права женщин, по словам которых, на таком сроке многие девушки еще не знают о своей беременности.

Одобренный законопроект теперь должен быть подписан губернатором-республиканцем Кевином Ститтом.

Напомним, что в последние месяцы республиканские штаты США вводят все более жесткие запреты на проведение абортов в ожидании решения Верховного суда, который может изменить или отменить основополагающий прецедент по делу Роу против Уэйда от 1973 года, который обеспечил конституционное право женщин на прерывание беременности.