Киев, , 22:00 — REGNUM О готовности начать переговоры о том, чтобы при участии ООН провести эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали» (Мариуполь, ДНР), сообщил 28 апреля журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По итогам встречи в Киеве с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Зеленский сказал, что «Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».

Напомним, Гутерреш находится с визитом в Киеве. Он сообщил, что обсудил с Зеленским идею провести эвакуацию гражданских лиц, которые могут находиться на территории завода «Азовсталь».

Генсек ООН сообщил, что во время недавней встречи с российским президентом Владимиром Путиным он получил согласие Москвы на то, что при участии ООН будет проведена такая эвакуация.

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