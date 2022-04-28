Москва, 28 апреля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Исполнительница Айза (Айза-Лилуна Ай) стала гостьей YouTube-шоу «Надо обсудить». Выпуск с её участием доступен с 28 апреля на одноимённом канале.

Скриншот с YouTube Айза Долматова

В интервью Айза рассказала о предательстве рэпера Олега Майами, о психологических проблемах и страхах, а также о своём участии в первом сезоне шоу «Звёзды в Африке». По словам исполнительницы, на проекте её «выставили очень приставучей женщиной».

Артистка призналась, что в шоу им давали вино на голодный желудок, из-за чего она вела себя не так, как обычно. «Очень неприятно всё было… То ли это вино, то ли мастерская работа редакторов. Я не смогла смотреть «Звёзды в Африке». Всё же было иначе», — объяснила Айза.

Ранее Айза поделилась с поклонниками, что может лишиться своего бизнеса. Она призналась, что есть вероятность закрытия одного из её салонов красоты: «Не буду скрывать. Мы не знаем, как выжить».