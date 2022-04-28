Тюмень, , 21:55 — REGNUM В посёлке Богандинский под Тюменью ликвидирован пожар в двух частных домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Один из сгоревших домов в посёлке Богандинский Тюменской области. Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре на ул. Совхозной в посёлке Богандинский поступило на пульт диспетчера 28 апреля в 13:25 по местному времени (11:35 мск). Первые подразделения 136-й пожарно-спасательной части были на месте вызова через пять минут.

В ликвидации огня были задействованы 30 огнеборцев и девять единиц техники шести подразделений из посёлков Богандинский, Боровое, Винзили, города Тюмени.

Помимо пожарных, на место происшествия прибыли сотрудники газовой службы, электросетей, полиции, скорой медицинской помощи. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Тюменской области горел торговый центр в Ишиме. А также в садовом товариществе «Красная горка» сгорели три дома, четыре бани и четыре надворные постройки.

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