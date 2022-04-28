Энгельс, Саратовская область, , 21:55 — REGNUM В Саратовской области завершено строительство нового жилого корпуса Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Строительство осуществлялось в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

На строительство нового жилого корпуса Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов было выделено более 120 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Малокомплектное двухэтажное социальное учреждение спроектировано по новому стандарту — квартирному типу. В новом корпусе 35 комнат, рассчитанных для проживания 68 постояльцев: 2 — одноместные, 33 — двухместные комнаты. Они оборудованы функциональной мебелью, телевизором, санузлом с душевой кабиной, мини-кухней, оснащённой электрическим чайником, микроволновой печью, холодильником.

На 1 этаже расположены зал лечебной физкультуры с современным спортивным оборудованием и тренажёрами, а также столовая.

Территорию рядом с новым корпусом благоустроили.

«Наша задача — обеспечить комфортные, современные условия для проживающих граждан. До конца года в Саратовской области планируется вести в эксплуатацию ещё один объект — новый корпус для социально-оздоровительного центра «Пугачевский». Это будет современное и благоустроенное здание для граждан пожилого возраста и инвалидов. А с 2022 года по 2024 годы по всей стране планируется ввести в эксплуатацию ещё 59 стационарных организаций социального обслуживания для размещения более 7 тыс. граждан. На эти цели предусмотрено почти 30 млрд рублей», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов.

Напомним, с 2019 по 2021 годы в разных регионах страны построено 25 стационарных организаций социального обслуживания на 2456 мест. На их строительство государством было выделено более 5 млрд рублей.