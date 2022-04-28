Лестер, Великобритания, , 21:53 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в матче полуфинала Кубка Конференций УЕФА 2021/22 сыграет с римской «Ромой». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити» (расстановка 4-3-3): Каспер Шмейхель – Рикарду Перейра, Джонни Эванс, Уэсли Фофана, Тимоти Кастань – Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон – Марк Олбрайтон, Адемола Лукман, Джейми Варди.

«Рома» (расстановка 3-5-2): Руй Патрисиу – Рожен Ибаньес, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг – Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Генрих Мхитарян, Никола Залевский – Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло.

Бригада арбитров (Испания): Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Роберт Алонсо | Алехандро Эрнандес.