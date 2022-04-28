Лондон, 28 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Сегодня, 28 апреля, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Альфонс Ареоля, Курт Зума, Аарон Крессуэлл, Крейг Доусон, Бен Джонсон, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Альмами Туре, Тута, Джибриль Соу, Даити Камада, Себастиан Роде, Филип Костич, Йеспер Линдстрем, Ансгар Кнауфф, Рафаэль Борре.

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи – Йост ван Жульен и Йохан Балдер. Резервный арбитр – Денис Хиглер.