Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Президент США Джо Байден рассматривает возможность списания некоторых студенческих кредитов, взятых у федерального правительства на обучение, сообщает 28 апреля Reuters.

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«Я обдумываю возможность сокращения некоторых долгов», — сказал Байден, отметив, что находится «в процессе тщательного изучения» данного вопроса.

Свой ответ президент пообещал представить в ближайшие пару недель.

Отметим, что вопрос списания студенческих кредитов приоритетен для многих либералов и потенциально может укрепить популярность Байдена среди молодых образованных избирателей в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Джо Байден объявил, что прощает 113 тысяч студенческих кредитов на $2,3 млрд и еще 18 тысяч студенческих долгов на $500 млн. Ранее президент простил долги 1,1 млн студентов. Таким образом, общая сумма достигла почти $3 млрд.

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