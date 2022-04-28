Манчестер, Великобритания, , 21:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Рафаэл Варан, Виктор Линделеф, Алекс Теллеш, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Челси»: Эдуар Менди, Рис Джеймс, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Н’Голо Канте, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Тимо Вернер.

В последний раз «Челси» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой 28 ноября в матче 13-го тура чемпионата Англии. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Джейдон Санчо и Жоржиньо.