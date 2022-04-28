28 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Резкое заявление телеведущего вызвало широкий резонанс и переросло в перепалку. Кто и в чём не был прав?

Александр Комаров, , 22:53 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв снова прошёлся по Екатеринбургу. В 2019 году он назвал его городом бесов. А 27 апреля 2022-го — «центром мерзотной пропаганды». Произошло это в ходе интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Последний, кстати, видимо, не нашёл в себе смелости заступиться за город, в самом центре которого находится его резиденция

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Соловьев Официальное интернет-представительство президента России

Многие другие уральские политики отреагировали на слова федерального телеведущего. Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, нынешний Алексей Орлов, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Высказался и действующий свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Ведущий Владимир Соловьев на всю страну обозвал Екатеринбург такими словами, которые я не могу повторить — воспитание не позволяет. Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну», — сказал чиновник.

Соловьёв резко ответил Куйвашеву, но что-то напутал. Откроем Владимиру Рудольфовичу секрет полишинеля: уралмашевское прошлое никак не может влиять на нынешнего главу Среднего Урала, ибо он находится в Свердловской области с мая 2012 года. А до того его жизнь и судьба была связана с Тюменской областью. Оттуда же, кстати, и мэр Москвы Сергей Собянин.

Слова Соловьёва и заявления в связи с этим уральских политиков активно обсуждают пользователи интернета. Уральский блогер Сергей Колясников считает, что Екатеринбург — это «город белой ленты». Это совсем не значит, что здесь живут одни оппозиционеры.

«Урал — это край работящих и патриотичных людей. Речь о том, что антироссийская оппозиция здесь получает максимальную поддержку властей и иностранных консульств, поддержку финансовую и организационную», — полагает блогер.

«Вы знаете, что когда в Екатеринбург приехали около 40 ребят с Донбасса, местные власти отказались предоставить им жильё и питание? Ну так знайте, этим всем у нас занимаются частные предприниматели. В то время как другие регионы принимают у себя сотни тысяч беженцев!» — заявил Колясников. И добавил, что считает Екатеринбург миниатюрой Киева образца 2013 года. «Невнятные власти, огромное влияние США и Европы, настроенное на протест студенчество. Да, на протест заточен мизерный процент населения, но и майдан начался с нескольких десятков человек», — заключил блогер.

Многие другие интернет-пользователи согласились с Колясниковым. Некая Саша констатирует, что Соловьёв говорил не про весь город. «Он ясно сказал: у вас там центр. Такие как я, вы и множество людей, не должны оскорбляться. А власть — да. В очередной раз опозорилась на местах тут», — заявила свердловчанка.

«Правильно всё Соловьёв сказал и разложил по фактам», — написала некая Mary. И добавила, что не удивится, если скоро начнутся проверки и смены руководящих постов. А пользователь User считает, что нужна тотальная зачистка «этой либеральной мразоты» во власти по всей России.

Некий Max добавляет, что далеко не всегда согласен с Соловьёвым, но здесь подпишется под каждым его словом. «Екатеринбург давно пора как следует продезинфицировать, а начать надо, безусловно, с полного уничтожения «Ельцин-центра», — заявил гражданин.

«А что не так сказал Соловьёв, как бы кто к нему ни относился? Такого количества свободно работающего либерального мусора в других городах нужно ещё поискать», — написал некий Сергей.

Ещё один форумчанин тоже говорит, что Соловьёв высказался про либералов Екатеринбурга, а не про остальных жителей. «Теперь эти либералы передёргивают карты и всё хотят перевести на жителей всего города», — считает уралец.

Впрочем, есть и те, кому слова телеведущего о столице Среднего Урала не понравились. Anastasiya S. пишет в комментариях на сайте издания ura. ru: «Это мой город, и я его люблю. И когда срут на мой город, я, будучи патриотом своей страны, всё равно бешусь». Есть и те, которые вспомнили про итальянскую недвижимость Соловьёва. В связи с этим у них встал вопрос о степени его патриотизма. Иные даже считают, что Соловьёв ничем не лучше тех, против кого выступил.

Некий «Екатеринбуржец «и вовсе заявил, что «Соловьёв просто недостоин» Куйвашева, Росселя и Чернецкого. Также отдельные граждане считают, что телеведущий слишком зазнался и умеет лишь критиковать. «Никогда даже не работал руководителем среднего звена», — написал один из уральцев. Есть и те, кто считает, что для Соловьёва не существует этических норм.

«Молодец, Куйвашев!!! Вместо невнятного мямления Якушева, который хоть на словах даже не смог отстоять уральцев», — написал ещё один форумчанин. «Надо же! Я даже зауважал губернатора!» — добавил третий гражданин

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

«А я думала, «либеральная мерзлота» цветёт в Москве. А Соловьёву я бы посоветовала посмотреть на себя со стороны», — написала некая Мила. А форумчанка под ником «Пенсионерка» заявила: «Вот такие, как Соловьёв, и разжигают распри. Чуть ли не с пеной у рта. Сам похож на то существо, про которое говорил». И высказала предположение, что телеведущий «возомнил себя Мессией».

Телеграм-канал «Россельбан» считает, что Владимир Рудольфович не был прав. «Но он горячий человек, таких нередко заносит. Бывает, мы сами не ангелы».

«Мы тоже не были во всём правы в запале спора. В регионе есть масса других проблем, дискуссии в интернете с московскими пиарщиками — это не наш приоритет», — продолжил «Россельбан».

В общем, единства по поводу слов Соловьёва о Екатеринбурге нет. Причём некоторые из тех, кто недолюбливает этого телеведущего, признают, что в чём-то он прав. И история последних лет — лишнее тому подтверждение. У патриотически настроенных граждан много нареканий вызывает «Ельцин-центр», вокруг которого объединились многие так называемые либералы.

Наконец, уже десятый год в центре города отсутствует Краснознамённая группа. Напомню, её снесли в конце января 2013 года под покровом ночи. С тех пор активисты требуют вернуть композицию на прежнее место. Власти Екатеринбурга то соглашаются на словах, кто резко высказываются против. А когда дело доходит до голосования по этому вопросу, то и вовсе случаются странные вещи. Один из таких опросов запустили 22 апреля на официальном портале Екатеринбурга. Он должен был длиться неделю. Но в первый же день оказалось, что большинство проголосовавших выступают за возвращение Краснознамённой группы на Плотинку. И в тот же день голосование трусливо закрыли. Объяснили это тем, что плотина может не выдержать нагрузки. Общественники посчитали это объяснение отмазкой и продолжают борьбу за символ трудовой доблести Свердловска.