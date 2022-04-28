Ишим, Тюменская область, , 21:30 — REGNUM В тюменском городе Ишиме организована проверка по факту пожара в здании торгового центра «Гагаринский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Пожар в торговом центре «Гагаринский». Ишим. Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Сигнал о возгорании в торговом центре ул. Гагарина 64 поступил в дежурную часть 28 апреля 2022 года в 15:45 по местному времени (13:45 мск). Площадь пожара составила 4800 квадратных метров. К тушению привлечены 48 человек личного состава, задействованы 14 спецмашин. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Тюменской области в садовом товариществе «Красная горка» сгорели три дома, четыре бани и четыре надворные постройки.

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