Скопье, , 06:33 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 28 апреля заявил, что отношения США и Северной Македонии перешли на новый этап. По его словам, Северная Македония стала первой страной региона Западные Балканы, которая стала вести стратегический диалог с США.

Буяр Османи Vlada.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано Османи по итогам встречи с заместителем-помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карин Донфрид и спецпредставителем США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром.

Сегодня мы договорились усилить наше стратегическое партнерство посредством будущего стратегического диалога между Северной Македонией и США, который начнется 2 июня в Вашингтоне. Для нас это особая честь, поскольку Северная Македония станет первой страной Западных Балканах, которая будет вести стратегический диалог с США, который углубит наше стратегическое сотрудничество и, более конкретно, будет посвящено нашему двустороннему сотрудничеству. Буяр Османи

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