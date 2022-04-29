Скопье, 29 апреля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 28 апреля заявил, что отношения США и Северной Македонии перешли на новый этап. По его словам, Северная Македония стала первой страной региона Западные Балканы, которая стала вести стратегический диалог с США.

Vlada.mk Буяр Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано Османи по итогам встречи с заместителем-помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карин Донфрид и спецпредставителем США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром.