Омск, , 21:43 — REGNUM Группа БИ-2 отказалась выступать в Омске, поскольку на стадионе «Красная звезда» им бы пришлось петь и играть на фоне баннера Za президента и флага России, сообщает 28 апреля Омск-информ.

«Би 2» Василий Иванов © ИА REGNUM

Артисты должны были дать концерт в областном центре накануне, 27 апреля, в 19:00 по местному времени. Но из-за патриотического баннера отменили концерт за 15 минут до начала.

Добавим, что посмотреть выступление группы пришли тысячи человек. Комментируя случившееся, первый заместитель областного министра спорта Иван Колесник сказал:

«Солисты группы отказались выступать на фоне баннера Za президента и российского триколора. Накануне организаторы концерта завесили баннер чёрным траурным полотном, но потом сотрудники спорткомплекса сняли чёрную ткань с флага РФ. Организаторы отказались проводить концерт, собрали вещи и уехали».

Зрителям вернут деньги за билеты. Колесник извинился перед людьми за «таких артистов».

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