Москва, , 21:27 — REGNUM Блогер Амиран Сардаров прокомментировал обвинения в насилии, выдвинутые бывшей супругой Марьям Тилляевой против него. Об этом 28 апреля пишет Super. ru.

Амиран Сардаров Скриншот с YouTube

Сардаров заявил, что к своей экс-жене и её семье относится «с большим уважением». »… для меня сегодняшний комментарий оказался неожиданным. Если я Машу как-то обидел или задел её чувства, я готов встретиться и оказать любую поддержку», — высказался он. Однако, как отмечает издание, на вопрос о том, действительно ли блогер подвергал насилию Тилляеву, он не дал прямого ответа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марьям Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, обвинила Сардарова в физическом и эмоциональном насилии. По её словам, блогер ради активности в своих соцсетях без разрешения выставил её обнажённое фото.

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