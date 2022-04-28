28 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Александр Савельев, , 23:37 — REGNUM Распад СССР привел к всеобщей смене социальных, экономических и национальных парадигм. На место не всегда эффективной и жесткой плановой экономики пришел стихийный и во многом криминальный капиталистический рынок. Социальная справедливость и солидарность, существовавшие в перестройку уже больше как формальный, следовательно, лживый, «мертвый» лозунг, были заменены индивидуализмом. Человек человеку волк стало доминирующим принципом социальных отношений. Эта тенденция коснулась и межнациональных отношений. Страны постсоветского пространства, зачастую не имевшие собственной исторической государственности и не ждавшие ее, получили независимость как подарок. Сложившиеся к тому времени национальные элиты (партхозактив), в основном уже разложенные пропагандой и коррумпированные, принялись усердно строить свою государственность по принципу «от противного».

А ну-ка, перестройка! Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Наиболее драматичным для России стало повсеместное распространение русофобии как основы построения новых национальных государств. За неимением других исторических основ собственного исторического бытия элиты этих стран закономерно принялись обвинять Россию в порабощении и эксплуатации местного населения, а иногда и в геноциде. Сужающий этнический национализм вплоть до крайней степени — нацизма стал основой государственного строительства практически во всех бывших союзных республиках

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В то же время на территории бывшего СССР были созданы несколько интеграционных объединений, призванных смягчить последствия развала бывшей сверхдержавы и наладить экономические, гуманитарные, политические и военные связи. Наиболее тесной связкой считается Союзное государство между Россией и Белоруссией, а наиболее мягкой формой многостороннего сотрудничества — СНГ. Существуют еще и ЕАЭС, и ОДКБ. Формально, для галочки и для сохранения чиновничьих мест, на постсоветском пространстве налаживается конструктивное сотрудничество бюрократов. На деле мы наблюдаем деградацию интеграционных объединений и крайне серьезные проблемы, вплоть до необходимости применения военной силы для их решения.

Российские чиновники слишком увлеклись международными дипломатическими нормами и протоколом, ставя их выше откровенного обсуждения и решения всё нарастающих проблем. Отношение к своей работе как к синекуре, особенно в международных делах на критично важном постсоветском направлении, неизбежно приводит к провалам и даже серьезным угрозам государственной безопасности.

Для стран — членов интеграционных объединений участие в них дает возможность получать за видимость интеграции или союзных отношений существенную помощь от России и определенные гарантии безопасности, продолжая при этом национально-государственное строительство, в значительной степени основанное на русофобских мифах. Интеграционные процессы превратились в лицемерную игру, в которой наши партнеры стремятся к достижению исключительно своих корыстных целей. Помощь России зачастую рассматривается как законные репарации за «колониальный период» пребывания в составе единого государства — Российской империи и СССР. «Россия должна» — этот известный тезис стал доминирующим на значительной части постсоветского пространства.

Этническим национализмом оказалась заражена даже Белоруссия, с которой у России существует (на бумаге) наивысшая на постсоветском пространстве форма интеграции — Союзное государство. Известное высказывание Лукашенко о том, что белорусы — это русские со знаком качества, превозносит белорусов над русским, российским народом и направлено на воспитание чувства превосходства у белорусов. В такой парадигме существование Союзного государства невозможно

Церемония обмена грамотами о ратификации Договора о создании Союзного государства Kremlin.ru

Руководство других стран постсоветского пространства внимательно наблюдает за российско-белорусскими отношениями и закономерно полагает, что если Лукашенко позволены подобные высказывания с одновременным получением значительных российских субсидий и многолетним увиливанием от реального создания Союзного государства, то они и подавно должны следовать этой линии.

ЕАЭС считается экономической формой интеграции. Созданы многочисленные и дорогостоящие органы управления, которые заняты преимущественно распределением таможенных пошлин и согласованием технических регламентов. Ни одного масштабного многостороннего проекта под эгидой ЕАЭС в рамках производственной кооперации до сих не создано. Евразийский банк развития (ЕАБР) в основном финансирует проекты стран-учредителей и также не развивает промышленную кооперацию на многосторонней основе, от которой во многом зависят межгосударственные отношения и региональная стабильность.

Учредителями межгосударственного ЕАБРа являются Россия (чуть менее двух третей капитала), Казахстан (около одной трети), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Их совокупный вклад в капитал банка составляет около 1,5%, однако средства, получаемые от ЕАБРа и контролируемого им Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на порядки превышают их вклад в капитал банка.

Через ЕАЭС и ЕАБР Россия финансирует экономики государств постсоветского пространства, не выдвигая политических условий. Между тем дрейф бывших республик от России никогда не останавливался в силу националистического, следовательно, в значительной степени русофобского характера их государственного строительства. Военная операция России на Украине ускорила этот дрейф: постсоветские элиты примеривают этот сценарий на себя. Культивируемый ими национализм как идеологический базис власти действительно со временем может привести к прямому столкновению с интересами национальной безопасности России.

Такую «одностороннюю» интеграцию трудно назвать успешной. Без реальных совместных проектов в области промышленной кооперации и введения единой расчетной единицы, безналичного платежного контура, ЕАЭС так и останется сложной и бесполезной бюрократической структурой, особенно в условиях ведущейся Западом против России затяжной войны на истощение.

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) является зонтиком безопасности для государств-участников, предоставляемым им Россией. Саму РФ никто из других участников договора защищать явно не собирается. Дружное молчание союзников по поводу событий на Украине и антироссийских санкций говорит само за себя. Только Белоруссия, которая сама находится под жестким западным прессингом и выживает за счет российской помощи, позволила себе осудить западную агрессию и расширение НАТО на восток. Спасенный ОДКБ (в действительности — Россией) в январе режим Токаева не стал пресекать русофобские националистические выходки на своей территории и продолжил прежний курс на дерусификацию. В реальности ОДКБ не является значимой военно-политической реальностью регионального значения. ОДКБ — имитация этой реальности

Заседание Военного комитета ОДКБ 14 апреля 2022 года в Москве ОДКБ

Наконец, самое старая организация на постсоветском пространстве — СНГ — была создана, по выражению президента В. В. Путина, не для объединения стран-участниц, а для цивилизованного развода. Приходится признать, что цивилизованного развода не получилось — на постсоветском пространстве произошло множество конфликтов, в том числе вооруженных. Апогеем стала вынужденная российская спецоперация на Украине.

В то же время СНГ остается сравнительно эффективной организацией в силу заложенного изначально в ее деятельность допущения необязательного присоединения всех стран-участниц к многосторонним соглашениям. Такой «либерализм» делает СНГ привлекательной площадкой для постсоветских стран. Даже Украина, имеющая спорный статус в СНГ, до сих пор не направила официального уведомления о своем выходе из организации и по состоянию на апрель 2022 числится ее членом. СНГ превратилось в «клуб по интересам», что не так плохо само по себе. Плохо то, что Россия не использует или слабо использует возможности организации для отстаивания своих национальных интересов.

Причиной негативного для России развития событий на постсоветском пространстве часто и справедливо называют политику Запада. Основной причиной является мягкотелость политики самой России, следование на поводу у националистических правящих элит бывших советских республик, игнорирование законных интересов соотечественников, чиновничья профессиональная непригодность и желание «замести мусор под ковер» исключительно в карьерных целях.

В нынешних условиях «момента истины» как никогда необходима более решительная и эффективная политика России на постсоветском пространстве. Задачи и цели нашего участия в интеграционных объединениях должны подвергнуться честному, объективному анализу. Формальная интеграция с односторонним движением за счет России, а иногда и против России не отвечает нашим национальным интересам и должна быть подвергнута серьезной ревизии.