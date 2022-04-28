Вашингтон, 28 апреля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию «Газпром» ненадежным поставщиком энергоресурсов после её отказа от контрактов с Болгарией и Польшей из-за неуплаты задолженностей за поставки. Соответствующую запись американский дипломат разместил на своей странице в Twitter.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

«Односторонний разрыв «Газпромом» газовых контрактов с Болгарией и Польшей — вот еще один пример того, что Россия использует энергетику в качестве оружия, что демонстрирует ненадежность России в качестве поставщика энергоресурсов. США твердо стоят на стороне наших союзников и стараются помочь в диверсификации источников энергии», — написал Блинкен.

Напомним, что компания «Газпром экспорт» не получила платежи за поставки газа в апреле от болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля, в связи с этим с 27 апреля поставки этим компаниям были остановлены.

В компании напомнили, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем».