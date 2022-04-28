София, 28 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Болгарии изъяли на КПП «Дунайский Мост – Видин» в районе болгарско-румынской границы крупную партию контрабандных сигарет. Об этом 28 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Арестованные сигареты

Согласно официальной информации, незаконный груз был спрятан в микроавтобусе, следовавшем в Германию. При этом водитель транспортного средства, гражданин ФРГ, заявил, что приобрел указанные сигареты для личного пользования.

Общая стоимость изъятой партии не уточняется. Ведется следствие. На контрабандиста составлен акт об установленном административном правонарушении.