Омск, 28 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске, который был запланирован на 28 апреля. Об этом сообщает портал Om1. ru.

Schekinov Alexey Victorovich Группа Би 2

По данным СМИ, причиной отказа от выступления группы стал баннер с поддержкой президента, который висел на площадке на сцене. Организаторы мероприятия не стали завешивать полотно чёрной тканью, несмотря на просьбу коллектива. Из-за этого участники «Би-2» отказались выходить на сцену за 15 минут до начала концерта.

Добавим, что в своих соцсетях члены коллектива заявили, что им «не дали» выступить в Омске. «С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменен. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление, однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить», — объяснили они.