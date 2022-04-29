Ереван, , 00:22 — REGNUM После того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, её влияние и авторитет в зоне карабахского конфликта существенно возрастёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 22 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкими заявлениями в адрес Армении и Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Думаю, что подобного рода заявления Алиева направлены на внутреннюю публику. Это не добавляет конструктивности в трёхсторонний процесс дипломатического урегулирования конфликта при посредничестве России. Однако, Алиев хорошо понимает, что подрыв данного трёхстороннего процесса может поставить Баку в затруднительное положение, и Москва неоднократно давала понять, что не позволит таких проявлений. Турция и Азербайджан пытаются местами играть в антироссийскую игру в регионе, однако, они хорошо понимают, что в обход российских интересов сделать это будет сложно. Я думаю, что Алиев сегодня под эйфорией победы допускает не совсем корректные высказывания и в адрес России, пока Москва занята украинским направлением. Достаточно вспомнить ситуацию вокруг села Парух и заявление министерства обороны Азербайджана в адрес российского военного ведомства. Уверен, что после успешного завершения военной операции России на Украине ситуация резко изменится и в нашем регионе. С Россией будут считаться по максимуму, а провокации будут сведены на нет. Арман Гукасян

Политолог подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла приверженность продолжению работы Минской группы ОБСЕ, а Франция и США этот процесс торпедируют. Представляется, что в нынешних условиях работа Минской группы больше зависит от Запада, который не хочет придерживаться конструктивной позиции. Что касается позиции официального Еревана, сказал эксперт, то нужно отметить, что на многие разные высказывания подобного рода из Баку, Ереван много раз отмалчивался и возможно, что в этот раз также будет какой-то расплывчатый ответ или его не будет и вовсе.