Эксперт: Россия не позволит Баку сорвать процесс урегулирования в регионе
Ереван, 29 апреля, 2022, 00:22 — ИА Регнум. После того как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, её влияние и авторитет в зоне карабахского конфликта существенно возрастёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
Напомним, что 22 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкими заявлениями в адрес Армении и Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.
Политолог подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла приверженность продолжению работы Минской группы ОБСЕ, а Франция и США этот процесс торпедируют. Представляется, что в нынешних условиях работа Минской группы больше зависит от Запада, который не хочет придерживаться конструктивной позиции. Что касается позиции официального Еревана, сказал эксперт, то нужно отметить, что на многие разные высказывания подобного рода из Баку Ереван много раз отмалчивался, и возможно, что в этот раз также будет какой-то расплывчатый ответ или его не будет и вовсе.