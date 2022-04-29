29 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Наталья Павлова, , 00:45 — REGNUM Скандал в Омске с группой «Би-2»: анонсированный с марта планирующийся 28 апреля концерт был отменен за несколько минут до выступления. В качестве причины отмены шоу в телеграм-канале музыкантов сообщалось, что группе «не дали провести концерт»

Флешмоб «Zа Россию! Zа мир! Zа будущее!» в Омске Оmskportal.ru

«С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменен. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить», — говорится в сообщении.

Группа «Би-2» Reactor691

Музыканты расценили ситуацию как продолжение нападок на группу и ее поклонников (связанную с негативным отношением к спецоперации России на Украине). При этом они заверили, что намерены проконтролировать, чтобы поклонникам вернули все деньги за несостоявшееся выступление.

К поклонникам группы и зрителям возле стадиона вышел первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник и заявил, что музыканты отказались от выступления из-за размещенного на площадке патриотического баннера «Zа президента». При этом другие вывески им не мешали, а только именно эта. Баннер был завешен черным полотнищем, а когда администрация концертной площадки попыталась снять покрывало, артисты отменили шоу, наплевав на купивших билеты поклонников. Отмечается, что баннер был в цветах российского флага.

До этого группа наделала много шуму в городе Северодвинске, выступая на юбилее оборонного предприятия. Многие посчитали ситуацию неэтичной как со стороны музыкантов, так и организаторов: содействовать людям с антигосударственной позицией в то время, как государство ведет спецоперацию против неонацизма и гибнут наши ребята — аморально. Также в СМИ появилась информация, что по причине поддержки действий российской армии в Донбассе из группы «Би-2» был уволен художник по свету, проработавший с коллективом много лет.

В соцсетях бурно реагируют на омский скандал с когда-то популярной рок-группой.

«Стыд и срам таким артистам!» — пишет Слава С.

«Разочаровали», — добавила Яна Ж.

«Пусть уезжают и свои песни поют за гривны», — вторит Евгений Т.

«Странная позиция. А совесть не мучает, в таком случае, гастролировать по России?» — интересуется Любовь Т.

«Занавесить траурной тряпкой флаг России — это просто вызов какой-то!» — отмечает Ира К.

«В украинском селе старушка Знамя Победы сохранила в ожидании освобождения от ВСУ и отказалась от подношений с их стороны, когда те растоптали красный флаг, а эти черной тряпкой завешивают флаг России, где живут и зарабатывают. Почувствуйте разницу», — пишет Наталья К.

«Вот сущность каждого проявилась, пусть американцам поют. И это когда-то моя любимая группа была, я разочарована в них», — прокомментировала Инна П.

«Музыка вне политики, говорите. Позор «Би-2»! Их поступок с поклонниками можно сравнить с повсеместной дисквалификацией наших спортсменов. Спорт и музыка объединять и вдохновлять должны, а тут. Не ожидала от них», — разочарована Виктория П.

«Сколько же всплыло, гнать их поганой метлой, и не надо предлагать в виде компромисса снять баннер. Им стыдно на фоне флага своей страны и в своей стране выступать? Иуды!» — добавила Анастасия К.

«В нашей стране не место таким «певцам». Никто их тут не держит», — дополнила Оля К.

«Разочаровалась в этой группе. Давайте уже по-честному, если вы не с народом, то и нечего выступать в России», — отозвалась Ольга П.

«Может, стоит подыскать себе место в другой стране, под флагом которой выступать не стыдно?» — предлагает Светлана К.

«Если вы против страны, то и не надо выступать в этой стране и брать деньги у людей, живущих в ней», — поддержала Олеся Ц.

«Зарабатывать в России не стыдно, а флаг наш чёрной тряпкой завесили. Свою группу прикройте чёрной тряпкой», — возмущена Ирина С.

«А почему в моей стране нужно прятать баннер? Если они не уважают страну, то гнать их отсюда тряпками», — ответила Ирина В.

«Люди приходят на концерт за эмоциями и музыкой, а не для того, чтобы смотреть на баннеры и думать, на чьей стороне артисты. Мне было бы обидно, сочувствую омичам», — написала Анастасия Л.

Кто-то вспомнил недавнее выступление «Би-2» в Северодвинске, где группа вызвала не менее серьезный скандал.

«Рок-группа, выступавшая резко против спецоперации российских войск на Украине и даже уволившая членов своей команды за пророссийскую позицию, давала концерт на юбилее оборонного (!!!) предприятия — СПО «Арктика». Негодовали и патриоты, и простые граждане, посчитавшие как минимум неприличным такое поведение музыкантов. Им припомнили всё — в том числе то, как группа приобрела известность благодаря фильму «Брат» с главным героем Сергея Бодрова и его принципами. И зачем после всего вот этого приглашать антироссийскую группу в Омск?» — пишет Анна И

Концерт БИ-2 в Северодвинске. Цитата из видео с канала Михаила Шишова.

«Би-2», вы меня просто разочаровали! Вы, оказывается, лицемеры! Вы были для меня реально одной из групп, которые я очень любила! Я заслушивалась вашими песнями! Теперь удалю все до одной. Это за ваше лицемерие. За то, что тогда, когда нужно поддержать страну, вы повернулись ко всем нам спиной! Чего же вы такие гнилые? Действительно, Сергей Бодров вам этого бы не простил! Посмотрите на Юлю Чичерину. Пусть она вам, трусам, будет в пример», — поделилась мнением Оксана Н.

«Пока, «Би-2». Видимо, теперь нам не по пути», — попрощался Дмитрий Г.

Возмутило граждан отношение к зрителям и фанатам, купившим билеты и пришедшим на концерт.

«Кинули своих фанатов в Омске, баннер им помешал!» — разгневан Александр О.

«Мы все имеем право на разные точки зрения, но отменять концерт фактически перед его началом, когда перед стадионом вас ждёт куча людей, соскучившихся по вам за три года вашего отсутствия в Омске, это подло. Думаю, вопрос с баннером не обнаружился прямо за пять минут до начала концерта, его можно было бы решить гораздо раньше. Да и администрация хороша. Зная масштабы проведения концертов «Би-2» (особенно если учитывать, что они большое количество времени настраивают звук и другие спецэффекты), руководство поупрямилось на два часа завесить баннер обычным полотном. В этой ситуации я сочувствую людям, которые правда ждали концерта. Надеюсь, такого больше не произойдет», — написал аноним из Татарии.

«Неужели баннер помешал бы им сыграть свои песни? Жалко людей, кто купил билеты и пришёл на концерт. Показали свое отношение к фанатам», — пишет Макс Б.

«Уважение к зрителю на уровне помойки», — отметил Артем С.

«Отменяйте уже все концерты в России. Вас не поймут», — призывает Ольга Ж.

«Пожалуй, благодаря этой военной спецоперации можно увидеть, кто есть кто, кто ради денег, а кто за Родину. Очень разочаровался», — добавил Даниил Л.

«Вот вы и раскрылись, предатели. Сергей Бодров переворачивается в гробу, а ведь под ваши песни он боролся за правду», — написала Сергей К

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия

«Нескольким поколениям будет легче позабыть эту группу. Сложнее позабыть про их антироссийское отношение. Ни уважения, ни интереса к творчеству группа не вызывает. Группа пала», — отреагировала Ирина В.

«Немногие смогут пройти проверку трудными временами. Вы, парни, её провалили», — считает Игорь Г.

«Я не знал, что всего две латинские буквы — истребители упырей. Как же грамотно придумано, всего две буквы, и зашипели», — отозвался Саша С.

«Я человек пожилой, но музыка группы мне нравится. Трудно представить, что во время войны Шульженко или Орлова (выступали на передовой) в 1941 году написали бы Сталину, что петь будем, но в театрах и вообще мы против России. Как вы тогда питаетесь за счет россиян? Вон билетики вывесили купить», — пожелал Сергей Г.

А между тем у группы в ближайшие дни запланированы еще несколько концертов.

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