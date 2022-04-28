Лас-Вегас, США, , 21:03 — REGNUM Американская исполнительница Леди Гага (Стефани Джерманотта) во время одного из своих концертов высказалась в отношении жителей России. Об этом 28 апреля пишет Super. ru.

Леди Гага Victoria's Secret

«Они должны были арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем», — вспоминала Гага о своём визите в Москву. «Они как были тупыми в те дни, такими и остались», — заявила певица.

ИА REGNUM напоминает, что Леди Гага приезжала в Россию в 2012 году. Она посетила Красную площадь — тогда полицейские ошибочно приняли её за проститутку и чуть не арестовали.

Читайте ранее в этом сюжете: Интервью Юрия Дудя* с Тимой Белорусских удалят из Сети