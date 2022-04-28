Лас-Вегас, США, 28 апреля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Американская исполнительница Леди Гага (Стефани Джерманотта) во время одного из своих концертов высказалась в отношении жителей России. Об этом 28 апреля пишет Super. ru.

Victoria's Secret Леди Гага

«Они должны были арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем», — вспоминала Гага о своём визите в Москву. «Они как были тупыми в те дни, такими и остались», — заявила певица.

ИА REGNUM напоминает, что Леди Гага приезжала в Россию в 2012 году. Она посетила Красную площадь — тогда полицейские ошибочно приняли её за проститутку и чуть не арестовали.