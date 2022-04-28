София, 28 апреля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков посетит Румынию с рабочим визитом в пятницу, 29 апреля. Об этом 28 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Бухаресте глава болгарского правительства встретится со своим румынским коллегой Николае Чукэ и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В ходе двусторонних встреч планируется обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере и взаимодействие в рамках членства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, ранее правительство Болгарии одобрило план реализации совместных с Румынией политических, экономических и культурных проектов.