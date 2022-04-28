Москва, , 20:50 — REGNUM Движение на дорогах Москвы будет затруднено в конце недели в преддверии майских праздников. Об этом сообщается 28 апреля в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Пробки в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дачный сезон уже на горизонте, а это значит машин на дорогах становится больше. За месяц количество авто увеличилось уже на 100 тысяч — это более трёх миллионов машин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию осложняют и другие факторы, в числе которых непогода, дорожные работы и локальные ограничения движения, а также «водители, которые появляются только весной и летом».

В департаменте отметили, что уже в пятницу, 29 апреля, многие москвичи поедут из города в область, в связи с чем рекомендовали планировать поездки заранее, не выезжать в часы пик, а при возможности пользоваться общественным транспортом.