Тырговиште, Болгария, 28 апреля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Полиция города Тырговиште на севере Болгарии изъяла у местного кладоискателя партию уникальных старинных монет, найденных им в результате незаконных археологических раскопок. Об этом 28 апреля сообщает софийская информационная служба News. bg.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Копатель клада

По некоторым данным, указанные монеты были отчеканены во времена поздней Римской империи. Их общая стоимость на черном рынке может превышать сотни тысяч долларов.

В настоящее время изъятая партия передана на экспертизу в Болгарскую академию наук. Ведется расследование. Если факты присвоения кладоискателем раритетов будут доказаны, ему грозит крупный штраф.