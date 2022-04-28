Москва, , 20:34 — REGNUM Российские подразделения ПВО сбили три украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и семь беспилотников укронацистов, сообщил вечером 28 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ЗРК «Панцирь-С1» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой Народной Республики, Наугольное Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — сказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил официальный представитель Минобороны России.

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