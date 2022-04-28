Москва, 28 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал драпировку мавзолея накануне Дня Победы «откровенным безобразием».

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов у мавзолея

«Вместо сплочения народа вокруг нашей великой и победной истории, пятая колонна, засевшая в высоких кабинетах, занимается саботажем. Эти либеральные деятели намеренно искажают исторический облик Красной площади. Тем самым они отгораживаются от памяти славных маршалов Победы во главе с Жуковым, первого космонавта Гагарина, от великих ученых Королева, Курчатова, Келдыша», — рассуждает Зюганов в телеграм-канале.

Он напомнил, что именно к подножию мавзолея в ходе исторического парада 1945 года советские солдаты бросали штандарты разгромленного фашистского рейха, именно с трибуны мавзолея принимал Парад Побед верховный главнокомандующий освободительной Красной Армии И. В. Сталин.

«Драпировка мавзолея выглядит особенно неприемлемой на фоне того, как российские солдаты, храбро сражающиеся с неонацизмом на Украине, поднимают Знамена Победы и красные флаги с серпом и молотом на освобожденных от бандеровцев территориях», — уверен Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ Зюганов ежегодно выступает против драпировки мавзолея перед 9 Мая.

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