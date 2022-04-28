28 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 21:18 — REGNUM Большинство аналитиков, чье мнение приводит «Интерфакс», прогнозируют снижение нынешней ставки на 2 процентных пункта (п. п.), а некоторые и вовсе не исключают более значительного понижения ставки – до 13–14% на фоне укрепления рубля. Опрос ассоциации ACI Russia, пишет издание, показал, что и участники финансового рынка также в большинстве своем ожидают снижения ставки на 200 базисных пункта (б. п.) – так считают 68%. Тогда как 29% опрошенных полагают, что ставку снизят до 14%. И лишь 3% опрошенных ждут ставку размером 16%.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин ожидает, что на заседании 29 апреля Банк России установит ставку размером 15%, но не исключает и большего снижения – до 14%. Экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова также ранее прогнозировала снижение ключевой ставки до 15%, но на фоне укрепления рубля и снижения доходностей ОФЗ не исключает возможности снижения ставки до 13%. Более значительное снижение, по её мнению, позволит быстрее ускорить восстановление кредитования. Прогнозы экономистов «Райффайзенбанка» сводятся к ставке размером 13%. Аналитики «Ренессанс Капитала» прогнозируют снижение ставки ЦБ до 15%.

В беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что наблюдается снижение инфляции и стабилизация ситуации на валютном рынке. Всё говорит о том, как подчеркнул депутат, что у Центрального банка есть возможность снизить ключевую ставку. По оценке Аксакова, ставка может быть снижена до 15%, возможно, будет снижена и еще больше. По его словам, уровень ставки будет зависеть от глубокого анализа ситуации, который постоянно ведется в Центробанке

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Депутат уверен, что регулятор примет выверенное решение. Аксаков напомнил, что ключевая ставка резко выросла до 20 процентов годовых в конце февраля этого года, что было обосновано Центробанком необходимостью компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков на фоне геополитической ситуации и санкций против российского финансового сектора. В апреле ставку понизили до 17 процентов, не исключив возможности для ее дальнейшего снижения.

Напомним, что в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды», составленном аналитиками по данным на 18 апреля, отмечалось, что в марте рост цен в экономике резко усилился, достигнув рекордных в этом веке месячных уровней и реагируя на масштабные внешнеторговые и финансовые шоки, вызванные санкциями. Инфляционные ожидания предприятий и населения также достигли многолетних или абсолютных максимумов.

Адаптация экономики еще продолжается, что предполагает сохранение высокого ценового давления в ближайшем будущем и дальнейшее повышение годовой инфляции. Но вместе с тем, как говорилось в отчете аналитиков, недельные данные о росте потребительских цен указывают на то, что максимальный ценовой всплеск остался позади и месячные темпы роста потребительских цен в апреле будут гораздо меньше, чем в марте.

«После разового всплеска наметились признаки снижения потребительской активности в реальном и даже номинальном выражении. Повышение вслед за ключевой ставкой банковских ставок по вкладам населения привлекло средства граждан на срочные вклады. Это будет сдерживать дальнейший рост потребительских цен со стороны спроса», — указывалось в бюллетене департамента исследований и прогнозирования.

Здесь же аналитики департамента отмечали, что для адаптации к происходящим шокам и структурной трансформации экономике требуется финансовая поддержка, но она не должна превращаться в слишком ускоренное расширение кредита и тем более в полную компенсацию произошедшего роста цен. В противном случае, заключали аналитики, рост цен получит новый импульс, а инфляционные ожидания останутся высокими и будут препятствовать возвращению к умеренным уровням процентных ставок.

Заметим, несмотря на то, что, как отмечено в документе департамента, что «выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России», вероятно, стоит ожидать, что позиция ЦБ РФ относительно решения по размеру ключевой ставки на предстоящем заседании всё же будет более консервативной и соответствующей рекомендациям аналитиков.

То есть ожидать от предстоящего заседания ЦБ РФ значительного снижения ставки, которое позволило бы быстрее ускорить восстановление кредитования, вряд ли стоит. Тем более что в ходе своего выступления в Госдуме, говоря о рисках, которые могут возникать при адаптации российской экономики в сегодняшних условиях, глава Центробанка Эльвира Набиуллина призывала регуляторов всех уровней к более активной реализации мер по структурной политике, дабы исключить новую волну инфляции из-за сбоев в логистике и исчерпании запасов готовой продукции. Собственно, и аналитики в своем бюллетене отмечали, что задача экономической политики на данном этапе, этапе, когда заканчиваются запасы продукции и выстраивается новая логистика, состоит в минимизации масштаба спада из-за разрыва производственных цепочек, что, по их мнению, достигается посредством принятия государством на себя части финансовых рисков (кредитных, процентных и т.д.).

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Инструментами такой политики, как указывали специалисты департамента, могут быть программы частичных госгарантий и субсидирования процентных ставок, а эффективной мерой общей поддержки бизнеса может выступать снижение налогов и дерегулирование хоздеятельности: отмена или мораторий на действие нормативных актов (за исключением критически важных), создающих административную или финансовую нагрузку на бизнес, особенно малый.