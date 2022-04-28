Симферополь, , 20:22 — REGNUM Киевский районный суд Симферополя отправил под арест подозреваемого в подготовке террористического акта в торговом центре «Меганом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киевский районный суд г. Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 26 июня текущего года, в отношении крымчанина, подозреваемого в приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств», — сообщили в суде.

В пресс-службе сообщили, что задержанный, «придерживающийся взглядов о недопустимости проведения специальной военной операции на территории Украины, незаконно приобрел и хранил взрывное устройство для совершения террористического акта. Местом совершения планируемого теракта выбрана территория торгово-развлекательного комплекса «Меганом» в Симферополе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России сообщило о задержании сторонника украинского национализма, готовившего террористический акт в торговом центре в Симферополе.

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