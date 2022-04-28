Нижний Новгород, , 20:20 — REGNUM В Нижнем Новгороде полицейские задержали студентку, подменявшую ценники в магазинах на листовки с лозунгами, дискредитирующими Вооружённые Силы России. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел.

Сотрудники МВД РФ 50.мвд.рф

О противоправных действиях стало известно после того, как к администраторам торговых точек обратились покупатели, которые обратили внимание на произошедшее правонарушение.

Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда установить личность нарушительницы — ею оказалась 22-летняя нижегородка, обучающаяся в одном из городских вузов

В итоге в отношении задержанной составили два административных протокола и оштрафовали её на 60 тысяч рублей.