Москва, 28 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Боевые самолёты и вертолёты ВКС России нанесли удары по 73 районам сосредоточения войск укронацистов, сообщил вечером 28 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также авиаударам подверглись два склада боеприпасов украинских нацистов.

Авиаударами уничтожено более 320 боевиков украинских вооруженных формирований и 35 единиц военной техники.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники,

В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей», — сообщил Конашенков.