Северский район, Краснодарский край, 28 апреля 2022, 20:16 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в Ильском поселении Северского района Краснодарского края в связи с обрушением моста 28 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.
В поселении организован объезд и обход аварийного участка автодороги. На подъезде к аварийному участку автодороги установят дорожные знаки и сигнальные ленты.
Для жителей территории, которые оказались отрезанными из-а обрушения моста, организуют подвоз питьевой и технической воды, продуктов первой необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост через реку Иль обрушился 28 апреля около 15:50. Никто не пострадал.
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