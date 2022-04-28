Северский район, Краснодарский край, 28 апреля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ильском поселении Северского района Краснодарского края в связи с обрушением моста 28 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Границы зоны ЧС — в пределах 40 километра автодороги х. Стефановский — х. Новоивановский - ст. Дербентская», — уточнили в оперштабе.

В поселении организован объезд и обход аварийного участка автодороги. На подъезде к аварийному участку автодороги установят дорожные знаки и сигнальные ленты.

Для жителей территории, которые оказались отрезанными из-а обрушения моста, организуют подвоз питьевой и технической воды, продуктов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост через реку Иль обрушился 28 апреля около 15:50. Никто не пострадал.