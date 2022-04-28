Москва, , 20:15 — REGNUM Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с его участием доступен на канале Super с 28 апреля.

Птаха Platonova Alina

В интервью Птаха рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью, её участии в шоу «Пацанки», а также угрозах, которые ему поступали за его политическую позицию. По словам рэпера, ему и его родным желали смерти. «Это пишут украинцы: «Мы тебя найдём, мы тебя убьём. Будь ты проклят, чтобы твои дети сдохли»… Мне смешно на это смотреть, потому что люди сидят в интернете. Если ты такой герой, бери автомат и иди воюй», — высказался артист.

Ранее рэпер Птаха стал отцом. В апреле 2022 года у него родилась дочь.

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