София, 28 апреля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии призвало болгарских граждан воздержаться от поездок в Молдавию, а болгар, уже находящихся в этой стране, покинуть ее пределы в течение ближайших нескольких дней. Об этом 28 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Mfa.bg Здание МИД Болгарии

Как отметили представители болгарского внешнеполитического ведомства, указанная рекомендация призвана «оградить соотечественников от последствий возможных провокация на молдавской территории». Других объяснений не представлено.

Кроме того, официальная София порекомендовала гражданам Болгарии, временно или постоянно проживающим в Молдавии, зарегистрироваться на соответствующем сайте болгарского МИД.

Напомним, утром 26 апреля в городе Маяк Григориопольского района Приднестровья неизвестные взорвали две вышки, принадлежащие местной телерадиокомпании. Ранее в приднестровской столице обстрелу подверглось здание силовых структур республики.