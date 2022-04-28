Москва, 28 апреля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Курс рубля по итогам торгов во четверг, 28 апреля, вырос по отношению к доллару и незначительно снизился к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 72,08 рубля, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро символически вырос на 7 копеек и достиг 75,37 рубля.