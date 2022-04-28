Тюмень, 28 апреля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Тюменцам, которым без их ведома в платёжку за жилищно коммунальные услуги включили плату за ремонт общего имущества после пожара в многоквартирном доме, вернут деньги. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба Госжилинспекции по Тюменской области

Более 40 владельцев квартир в доме №30, корпус 4 на ул. Эрвье в Тюмени обратились в Госжилинспекцию с жалобой. В августе 2021 года в этом доме произошёл пожар, в результате которого были повреждены кровля над нежилыми помещениями, фасад, рамы и остекления квартир над очагом пожара. Общее имущество требовало срочного ремонта. Управляющая организация ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» затратила на восстановительные работы два миллиона рублей. Оплату при этом переложила на собственников квартир жилого дома, которые в платёжных документах за февраль 2022 года увидели новую графу «Неотложные работы по факту пожара». Взимать плату 7,83 рублей с 1 м2 помещения собственников управляющая организация планировала с февраля 2022 по январь 2023 года.

«В случае наличия потребности в дополнительных средствах управляющая организация должна была обратиться за принятием соответствующего решения к общему собранию собственников помещений в доме, чего не произошло», — отметили в пресс-службе ведомства.

В результате ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» объявлено предостережение и в скором времени перерасчёт был выполнен.