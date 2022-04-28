Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск не будет давать показания в суде по делу актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд о клевете. Об этом 28 апреля сообщает E! News.

Илон Маск JD Lasica from Pleasanton, CA, US

Об отказе от участия в суде изданию сообщил адвокат Маска Алекс Спиро. В деле предприниматель был указан в качестве потенциального свидетеля Хёрд.

ИА REGNUM напоминает, что Илон Маск и Эмбер Хёрд почти год состояли в отношениях. Пара начала встречаться в 2016 году после того, как актриса развелась с Деппом.

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