Стокгольм, 28 апреля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Выносить на референдум вопрос членства Швеции в НАТО не следует: информация по теме участия в военном блоке во многом засекречена, сообщила 28 апреля журналистам шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

Frankie Fouganthin Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Назвав идею вынести вопрос, надо ли Швеции идти в НАТО, на всенародный референдум «плохим предложением», Андерссон пояснила, что нельзя обнародовать часть информации, касающейся военной сферы и альянса.

Магдалена Андерссон «То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить».

Напомним, инициатором выноса на референдум вопроса о вступлении Швеции в НАТО (на фоне спецоперации ВС РФ на Украине и усиления натовской активности) выступила Левая партия.