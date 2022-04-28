Москва, 28 апреля 2022, 19:47 — REGNUM Группа ракетных катеров и кораблей Балтийского флота в рамках плановых учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщает 28 апреля отдел информационного обеспечения Западного военного округа по Балтфлоту.

Андреевский флаг на корабле Балтийского флота
Андреевский флаг на корабле Балтийского флота

«В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров «Чувашия», «Заречный», малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели», — указано в сообщении.

Экипажи кораблей отработали отражение воздушной атаки противника, а также стрельбы по малому морскому щиту. Роль воздушных целей исполняли осветительные артиллерийские снаряды.

Кроме того, экипажи кораблей Балтфлота провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, имитирующему вражеский корабль.

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