Москва, , 19:47 — REGNUM Группа ракетных катеров и кораблей Балтийского флота в рамках плановых учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщает 28 апреля отдел информационного обеспечения Западного военного округа по Балтфлоту.

Андреевский флаг на корабле Балтийского флота

«В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров «Чувашия», «Заречный», малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели», — указано в сообщении.

Экипажи кораблей отработали отражение воздушной атаки противника, а также стрельбы по малому морскому щиту. Роль воздушных целей исполняли осветительные артиллерийские снаряды.

Кроме того, экипажи кораблей Балтфлота провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, имитирующему вражеский корабль.

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