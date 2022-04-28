Улан-Батор, 28 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси по приглашению монгольского коллеги Батмунхийн Батцэцэг посетит с 30 апреля по 2 мая с официальным визитом Монголию. Визит приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, — сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В ходе визита министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси встретится с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, а также проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.

В ходе встречи предполагается, что стороны обсудят вопросы, связанные с укреплением стратегического партнерства между Монголией и Японией и расширением двустороннего сотрудничество во всех областях.

Также стороны рассмотрят тему реализации среднесрочной программы монголо-японского стратегического партнерства и обменяются мнениями о сотрудничестве в преодолении негативных последствии пандемии коронавирус, увеличении объемов торговли и инвестиций, а также активизации реализации Соглашения об экономическом партнерстве.

Визит министра иностранных дел Японии в Монголию станет шестым в истории взаимоотношений двух стран. Предыдущий визит состоялся в 2020 году.