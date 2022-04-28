Женева, Швейцария, , 19:41 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 633 439 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2150 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 28 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже509 531 232 носителя вируса, подтверждено 6 230 357 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 681 966 выявленных инфицированных и 2206 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.