Женева, Швейцария, 28 апреля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 633 439 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2150 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 28 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже509 531 232 носителя вируса, подтверждено 6 230 357 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 681 966 выявленных инфицированных и 2206 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.