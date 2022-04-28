Москва, 28 апреля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Свою долю в банке «Тинькофф» его основатель Олег Тиньков решил продать группе «Интеррос» Владимира Потанина, пишет 28 апреля Forbes.

Tinkoff Bank Олег Тиньков

Отмечается, что «Интеррос» купит 35% акций материнской компании банка – TCS Group Holding. Это как раз та доля активов, которую контролировал до сих пор Тиньков и его семья.

Комментируя это решение, продавец активов заявил, что «со своей командой построил с нуля лучший банк в стране» и «лучший цифровой банк в мире и основанный в России».

Тиньков добавил, что ему пора на пенсию, тогда он сможет «заниматься здоровьем и семьей».