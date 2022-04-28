Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Президент США Джозеф Байден обратился к конгрессу, призвав выделить еще $33 млрд для военной помощи Украине и странам Европы на период до сентября 2022 года, сообщает телеканал CNBC.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным телеканала, $20,4 млрд предполагается выделить на вооружение Украины и ряда европейских стран. Будут закуплены артиллерийские орудия и боеприпасы, бронетехника, противотанковые системы и комплексы ПВО, средства кибервойны, а также оборудование для минной войны.

Ещё $8,5 млрд направят на финансовую поддержку нынешнего режима Украины.

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