Москва, , 19:22 — REGNUM Россия задействовала ещё далеко не все свои ресурсы для борьбы с нацистским режимом на Украине. Об этом 28 апреля заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, России следует провести переоценку задействованных в спецоперации средств в сторону их усиления.

«Война приобретает крайне опасный оборот для нашей страны. Надо исходить из того, что опасность для нашей страны исключительно велика и мы задействовали далеко не все возможности, которые у нас есть. Но откладывать это и руководствоваться гуманистичными целями уже не актуально», — сказал Ходарёнок.

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